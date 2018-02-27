Аномально холодный циклон испортит погоду в Британии

Жители Великобритании готовятся к удару стихии. Королевство накроет холодный циклон, ранее засыпавший снегом Италию и Францию. Осадки будут сопровождаться аномальными морозами. Ночью температура воздуха на западе страны опустится до -5 градусов.

Сильный снег ожидается во вторник утром на севере Англии, что может привести к повышенной аварийности на дорогах, поскольку на автомобилях нет зимней резины.

"В некоторых районах Англии и Уэльса, вероятно, будет отмечена самая низкая температура с 2013 года, а, возможно, и с 1991 года", - заявил сотрудник британской метеослужбы Фрэнк Сондерс. Отдельное предупреждение было адресовано жителям пригородов Лондона. Им посоветовали до вечера вторника вернуться домой, поскольку снегопад может нарушить работу железнодорожной дороги, сообщает ТАСС.