ФСО будет участвовать в борьбе с кибератаками

Полномочия Федеральной службы охраны были расширены. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

В число полномочий ФСО теперь, согласно документу, будет входить участие в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

Отметим, что также ФСО будет заниматься обеспечением защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Государственная охрана - функция федеральных органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, осуществляемая на основе совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и иных мер.