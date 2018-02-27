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27.02.2018 15:35
Рубрика: Власть

ФСО будет участвовать в борьбе с кибератаками

Полномочия Федеральной службы охраны были расширены. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В число полномочий ФСО теперь, согласно документу, будет входить участие в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

Отметим, что также ФСО будет заниматься обеспечением защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Государственная охрана - функция федеральных органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, осуществляемая на основе совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и иных мер.

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