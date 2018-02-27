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27 февраля 2018 г.

Указ Президента Российской Федерации от 27 февраля 2018 года № 89 "О внесении изменений в Положение о Федеральной службе охраны Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013"

Дата подписания 27 февраля 2018 г.
Опубликован 27 февраля 2018 г.
Вступает в силу 27 февраля 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

ФСО будет участвовать в борьбе с кибератаками

1. Внести в Положение о Федеральной службе охраны Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. № 1013 "Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3314; 2005, № 1, ст. 67; № 40, ст. 4019; 2006, № 15, ст. 1580; 2008, № 37, ст. 4183; 2010, № 10, ст. 1058; 2013, № 52, ст. 7136; 2014, № 44, ст. 6041; 2015, № 4, ст. 641; № 14, ст. 2107; 2017, № 14, ст. 2052; № 27, ст. 4019), следующие изменения:

а) пункт 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей.";

б) в пункте 12:

дополнить подпунктом 231 следующего содержания:

"231) участвует в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации; ";

в подпункте 79 слова "а также контроль за соблюдением охраны труда и специальные разрешительные и надзорные функции в области пожарной безопасности" заменить словами "федеральный государственный пожарный надзор, а также контроль за соблюдением охраны труда" , дополнить подпунктом 792 следующего содержания:

"792) организует и осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;";

в) в пункте 13:

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) принимать меры по защите персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей; давать согласие на обработку персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей, за исключением персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами;";

подпункт 7 после слова "организовывать" дополнить словами

"и (или) осуществлять"; дополнить подпунктом 101 следующего содержания:

"101) определять перечень вещей (грузов), запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты;"

подпункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) разрешать сотрудникам органов государственной охраны хранение и ношение оружия и специальных средств, а также использование служебных животных в качестве специального
средства;"

г) в пункте 16:

в подпункте 19 слова "определяет виды" заменить словами "определяет образцы";

в подпункте 21 слова "утверждает иные нормы расходования материальных средств, необходимых для осуществления органами государственной охраны своих полномочий" заменить словами "утверждает иные нормы обеспечения (снабжения) органов государственной охраны материальными и другими средствами, необходимыми для осуществления ими своих полномочий, и расходования этих средств";

из подпункта 27 слова "устанавливает квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими органов государственной охраны," исключить.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В. Путин