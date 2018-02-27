МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за поджога культурного центра

Посол Украины Любовь Непоп вызвана в МИД Венгрии в связи со вторым за месяц поджогом офиса "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Венгрии.

В сообщении цитируются слова главы МИД Венгрии Петера Сиярто, считающего, что сегодня на Украине распространяются экстремистские политические идеи и движения. "Это видно из законов, принятых Верховной Радой Украины, которые серьезно ограничивают права меньшинств, и также кажется, что они постоянно запугивают членов венгерской национальной общины в Закарпатье", - заявил Сиярто, и призвал Киев научиться "контролировать экстремистов", если только Украина еще не забыла про свою мечту о членстве в НАТО и ЕС. Также министр иностранных дел Венгрии выразил уверенность, что нападения на закарпатское Общество венгерской культуры "направлены на запугивание членов венгерской национальной общины и связаны с украинским законом об образовании". В этой связи Сиярто будет предлагать Верховному комиссару ОБСЕ организацию наблюдательной миссии не только в Донбассе, но и в Закарпатье.

Напомним, в ночь на вторник в Ужгороде неизвестные подожгли офис "Общества венгерской культуры Закарпатья", расположенный на Православной набережной. В окно здания неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Огнем уничтожена мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Борьба с огнем продолжалась в течение часа, жертв и пострадавших нет.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УКУ, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общественно опасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах", - говорится в сообщении местной полиции.

Ранее, 4 февраля офис также был подожжен с помощью "коктейля Молотова". При этом полиция Закарпатья уже отчиталась об установлении личностей поджигателей: вопреки устоявшейся традиции, виновными в поджоге названы не "агенты Кремля", а польские националисты.