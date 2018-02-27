Путин 28 февраля поздравит российских спортсменов-призеров Олимпиады

В среду, 28 февраля, президент РФ Владимир Путин встретится в Кремле с российскими победителями и призерами Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

- Владимир Путин вручит государственные награды победителям и призерам XXIII Зимних Олимпийских игр, - рассказали в пресс-службе.

На завершившихся в это воскресенье Играх наши олимпийцы завоевали 17 медалей разного достоинства - 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Накануне спортсмены вернулись в Москву. Героям Пхенчхана болельщики подготовили торжественную встречу в аэропорту Шереметьево.