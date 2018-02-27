В Минске впервые пройдут Дни культуры Татарстана

В июне нынешнего года в Беларуси впервые пройдут Дни культуры Татарстана. Об этом заявил руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в РФ в Казани Олег Исаев.

- Находясь в Татарстане, я вижу очень уважительное и доброжелательное отношение жителей этой прекрасной многонациональной республики к Беларуси. И это - взаимно. У нас очень много общего. В частности, реализуется много проектов в сфере культуры, - приводит слова дипломата агентство "Татар-информ".

По словам Исаева, в настоящее время министерствами культуры республик прорабатывается программа мероприятия. Она обещает быть очень насыщенной - по предварительным данным, делегация из Татарстана составит около 100 участников: представители театрального, изобразительного искусства, кино, литературы. Также примут участие фольклорные ансамбли. Состоится также и ярмарка народных промыслов.

По разным сведения, в Татарстане проживает около двух тысяч человек, имеющих белорусские корни. Из них около полутора тысяч являются жителями Казани.

Дни Беларуси в Татарстане планируется провести в 2019 году.