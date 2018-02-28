Гуманитарная пауза в Восточной Гуте сорвана второй день подряд

Представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Владимир Золотухин заявил о том, что вторая гуманитарная пауза в Восточной Гуте сорвалась из-за минометного обстрела со стороны террористов. Об этом информирует ТАСС.

По словам генерала, машины скорой помощи и автобусы, предназначенные для мирных жителей, продолжают дежурить у гуманитарного коридора в поселении Эль-Вафидин.

Напомним, что накануне боевики также сорвали гуманитарную паузу.

По поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09:00 по местному времени (10:00 мск) до 14:00 (15:00 мск). Однако пока мирные жители не могут покинуть пригород Дамаска.