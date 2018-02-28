МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) восстановлено. Об этом сообщил журналистам президент ОКР Александр Жуков.

ОКР был временно отстранен 5 декабря 2017 года решением исполкома МОК. В результате наши спортсмены были вынуждены выступать на Играх в Пхенчхане в статусе "Олимпийцев из России" - и несмотря на ограничения, они завоевали там 17 медалей. Однако вопрос восстановления должен был решиться после того, как будут проверены все допинг-пробы наших спортсменов на ОИ-2018. Жуков подтвердил, что все пробы дали отрицательный результат.

"Организации, ответственные за проверку допинг-проб, подтвердили отсутствие случаев нарушений. Это означает, что ОКР снова может пользоваться всеми правами и должен выполнять обязанности в соответствии с олимпийской хартией, как и любой другой национальный комитет. То есть, ОКР полностью восстановлен в правах как член МОК, - заявил Жуков. - Этот период с 5 декабря был одним из самых трудных в истории российского спорта и олимпийского движения в нашей стране. Перед нами поставили множество условий, которые необходимо выполнить как до Олимпиады, так и во время Игр".

Жуков подчеркнул, что первый вице-президент ОКР, руководитель нашей олимпийской делегации в Пхенчхане Станислав Поздняков ежедневно контактировал со специальной группой, следившей за выполнением всех условий. Александр Дмитриевич поблагодарил спортсменов, которые, оказавшись в такой ситуации, сумели прекрасно выступить. Глава ОКР также выразил признательность болельщикам, оказавшим колоссальную поддержку.

"На финале по хоккею на стадионе доминировали российские флаги, и в то же время не была перейдена грань, за которой могли бы последовать санкции", - резюмировал Жуков.