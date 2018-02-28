Порошенко назвал "войну с Россией" ключевым вызовом для Украины

Ключевым вызовом для Украины является "война" с Россией. Такую точку зрения озвучил президент соседнего государства Петр Порошенко в среду на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

"Хотел бы поговорить про чрезвычайно серьезные вызовы, которые стоят перед страной, - сказал он. - Безусловно, ключевым из них остается война Российской Федерации против Украины". Порошенко ждет, что цена агрессии возрастет благодаря укреплению вооруженных сил Украины и продолжению санкционной политики Запада против России. На его взгляд, это "уменьшает риск агрессии по всем азимутам, но не сводит угрозу к нулю".

Он заявил, что укрепление ВСУ является для него главным приоритетом не только для обороны, но и для "освобождения оккупированных территорий", как называют в Киеве территории ДНР и ЛНР. В частности, по его словам, через несколько недель украинские военные получат первые поставки вооружений из США - антиснайперские комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и другие виды вооружений.

При этом он утверждал, что приоритетом является восстановление территориальной целостности Украины путем мирных переговоров.

Напомним, недавно глава генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина подготовилась к масштабной войне с Россией.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия эти домыслы отвергает, указывая на их бездоказательный характер.