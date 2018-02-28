Названа причина пожара в психбольнице в Ногинске

Причиной пожара в психиатрической больнице в Ногинске Московской области стало короткое замыкание. Оно произошло в подсобном помещении.

Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по региону.

В ведомстве пояснили, что на пульт дежурного поступило сообщение о задымлении в здании психиатрической больницы. Прибывшие на место спасатели выяснили, что ЧП происходит на третьем этаже.

"После проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание в подсобном помещении", - отметили в ГУ МЧС.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать причину задымления. В оперативных действиях приняли участие 65 спасателей и 18 единиц техники.

"В результате пожара в психиатрической больнице в Ногинске никто не пострадал. На момент возгорания, по предварительным данным, в корпусе находились 207 человек, все они были оперативно эвакуированы в соседний корпус", - приводит ТАСС слова главы подмосковного минздрава Дмитрия Маркова.

Он добавил, что пациенты вернутся на свои места в четверг, 1 марта.