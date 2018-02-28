Орел и Гомель обменяются театральными гастролями

Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство" в апреле проведет гастроли в Гомеле, а Орел в ответ примет гастроли Гомельского областного драмтеатра. Об этом сообщается на официальном сайте посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.

Обменные гастроли пройдут в рамках ранее заключенного соглашения о сотрудничестве. Орловские артисты представят в Гомеле на сцене драмтеатра четыре постановки. Так, на 19 апреля намечен показ фарса по комедии Уильяма Шекспира "Веселые жены Виндзора".

20 апреля труппа представит свою версию знаменитого мюзикла "Человек из Ла Манчи" по пьесе драматурга Дейла Вассермана. Он обрел мировую славу, адаптировав для сцены бестселлер Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки". Музыкальная постановка "Мышеловка" по мотивам детектива Агаты Кристи пройдет 21 апреля. Кроме того, с 19 по 21 апреля будет идти показ сказки "Африка".

В рамках культурного обмена гомельские артисты с 18 по 20 апреля представят в Орле комедии "Мою жену зовут Моррис", "Спасибо, Марго", "Дамы и гусары" и сказку "Летучий корабль".