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28.02.2018 15:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Белгороде открылся фестиваль "Борислав Струлев и друзья"

Текст: Наталья Ястребова
Традиционный уже для Белгорода музыкальный проект BelgorodMusikFest, появившийся в городе семь лет назад по инициативе знаменитого виолончелиста Борислава Струлева и при поддержке "Фонда развития классического искусства", открыл программу-2018 в Большом зале филармонии. На открытии присутствовали губернатор области Евгений Савченко и митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Приветствовал фестиваль в своем видеообращении и посол Исландии Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир. С Исландией у BelgorodMusikFest сложились творческие контакты и будущие проекты.

По традиции афишу этого популярного в Белгороде зимне-весеннего фестиваля формирует его худрук Борислав Струлев, известный в мире виолончелист, признанный, к слову, в 2017 году "Инструменталистом года". Среди участников его нынешнего фестиваля - виолончелист и органист Александр Князев, молодые музыканты, лауреаты международных конкурсов скрипачка Анна Боровик и пианист Дмитрий Каприн, певцы Олеся Петрова (меццо-сопрано) и Хачатур Бадалян (тенор), дирижер Аркадий Лейтуш, певица Нани Брегвадзе, Симфонический оркестр и  Камерный хор Белгородской филармонии, драматические артисты Павел Ващилин и Василий Мичков и другие. Атмосферу и тон концертов BelgorodMusikFest задает его название - "Борислав Струлев и друзья", а программу составляют представления самых разных жанров. Главное условие афиши - оригинальность.

Фото: Алексей Молчановский/Пресс-служба международного Зимнего фестиваля искусств
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Так, на открытии фестиваля прозвучал "Гимн Фестиваля молодежи и студентов" Игоря Крутого, премьера которого состоялась на церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в 2017 году. Тогда на стадионе солировал Борислав Струлев в сопровождении специально собранного Международного молодежного симфонического оркестра. В Белгороде с симфоническим оркестром это сочинение прозвучало впервые. В этот же вечер состоялась и другая премьера - поэма Александра Скрябина "К пламени" в оркестровке Аркадия Лейтуша. В его же оркестровке прозвучал и финал из Трио для фортепиано, скрипки и виолончели N2 (Памяти Соллертинского) Дмитрия Шостаковича. Произведение, созданное в годы Великой Отечественной войны как отклик на потерю друга композитора, выдающегося эрудита, человека энциклопедических знаний, сегодня звучит особенно актуально. Образы зла, созданные композитором, заставили вспомнить о трагических страницах истории Белгорода и страны, о хрупкости мирной жизни. Сам Борислав Струлев с друзьями Анной Боровик и Дмитрием Каприным выступали не только в классическом репертуаре, блестяще исполнив Концерт Людвига ван Бетховена для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром, но и в популярном жанре: прозвучала Musica from Cinema Paradiso Э. и А. Морриконе (оркестровка Лейтуша). Произведение, навеянное романтическими образами Венеции, моря, любви, перенесло слушателей в мир джазовых созвучий. Музыка, объединяющая времена и континенты, стили и направления, души и сердца - это посыл всего фестиваля BelgorodMusikFest.

Во втором отделении концерта-открытия артисты представили литературно-музыкально-театральную композицию "П. Чайковский. Метаморфозы", посвященную жизни и творчеству Петра Ильича Чайковского. Роль композитора исполнил артист Московского Художественного Театра им. А.П. Чехова Павел Ващинин, точно передав характер и темперамент композитора. Все отделение звучала исключительно музыка Чайковского. Вместе с участниками действа присутствующие пережили и моменты создания композитором его произведений ("Ноктюрн для виолончели с оркестром" в исполнении Струлева), и перипетии личной судьбы композитора (вступление к опере "Евгений Онегин"), и триумф композитора в США на открытии "Карнеги-холла", где Чайковский был единственным приглашенным европейским композитором ("Коронационный марш"), а также парадоксальный факт неприятия творчества композитора его современниками (финал Концерта N1 для фортепиано с оркестром в исполнении Дмитрия Каприна и оркестра филармонии, Вальс из балета "Лебединое озеро"). Жизненный финал композитора был передан финалом VI симфонии. А духовный итог его жизни - фрагментом финала IV симфонии. Актерский монолог был составлен из писем Чайковского к брату Модесту и к своему меценату - Надежде Филаретовне фон Мекк. Эта переписка, имеющая исповедальный характер, публику потрясла.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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И еще одно - третье отделение концерта было целиком отдано народной артистке СССР и Грузии Нани Брегвадзе, боготворимой многими поколениями слушателей. Под аккомпанемент Александра Сариева легенда советской сцены раскрыла перед слушателями целый пласт русской и грузинской романсово-песенной культуры. И это ведь именно благодаря Нани Брегвадзе жанр старинного романса вышел когда-то на широкую эстраду Советского Союза. В концерте звучали романсы "Снова пою", "Романс о романсе", "Но я Вас все-таки люблю", песня из кинофильма "Мелодии верийского квартала". А сюрприз состоял в том, что в этот вечер выступили сразу три поколения семьи Нани Брегвадзе. Вместе с дочерью Экой Каталадзе певица исполняла романсы: "Скажи мне, что любишь меня", "Я Вас любил" (муз. Шереметьева, сл. Пушкина). В "Грузинской песне" Нани Брегвадзе сама аккомпанировала своему дуэту с дочерью. Внучка певицы Наталья Кутателадзе, студентка американской школы искусств "Джульярд" прислала свое видео-приветствие фестивалю, а ее пение зал слушал в видеозаписи. Трогательным финалом всего концерта стало исполнение песни "Снегопад" (муз. А. Экимяна, сл. А. Рустайкиса) и популярной песни из репертуара ансамбля "Орэра" (в котором начиналась вокальное творчество певицы) - "Тбилисо" (муз. А. Логидзе, сл. П. Грузинского). В этой песне партию третьего голоса исполнил Борислав Струлев на виолончели, как бы замкнув теплый круг своих друзей, создавших этот незабываемый вечер. Впереди еще целая неделя таких необычных и ярких программ BelgorodMusikFest-2018.

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