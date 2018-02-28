Устроивший стрельбу в Казани мужчина сдался, его подельник убит

Таким образом число жертв ЧП возросло до двух человек. Ранее от полученного ранения скончался сотрудник спецподразделения Росгвардии. Еще двое - участковый полиции и гражданский - доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, угрозы их жизни нет.

Напомним, около девяти вечера 27 февраля неизвестный открыл в жилом доме стрельбу из охотничьего ружья. Личность злоумышленника вскоре была установлена. Им оказался 34-летний мужчина, страдающий хроническим алкоголизмом, и, по неподтвержденным пока сведениям, имеющий психические отклонения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники силовых структур оцепили дом, эвакуировать жильцов возможности не было.

Спецоперация длилась несколько часов, в результате стрелок сдался.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Картину трагедии устанавливает следственно-оперативная группа.