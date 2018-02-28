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28.02.2018 00:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Устроивший стрельбу в Казани мужчина сдался, его подельник убит

Текст: Тимур Алимов
В столице Татарстана завершилась спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу в многоэтажке на улице Авангардной. Его предполагаемый подельник был ликвидирован.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Таким образом число жертв ЧП возросло до двух человек. Ранее от полученного ранения скончался сотрудник спецподразделения Росгвардии. Еще двое - участковый полиции и гражданский - доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, угрозы их жизни нет.

Житель Свердловской области открыл стрельбу из окна по прохожим

Напомним, около девяти вечера 27 февраля неизвестный открыл в жилом доме стрельбу из охотничьего ружья. Личность злоумышленника вскоре была установлена. Им оказался 34-летний мужчина, страдающий хроническим алкоголизмом, и, по неподтвержденным пока сведениям, имеющий психические отклонения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники силовых структур оцепили дом, эвакуировать жильцов возможности не было.

Спецоперация длилась несколько часов, в результате стрелок сдался.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Картину трагедии устанавливает следственно-оперативная группа.

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