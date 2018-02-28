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28.02.2018 16:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новоселье не скоро

Льготники не могут начать строительство домов в Симферополе
Текст: Юлия Браилова (Симферополь)
Российская газета - Крым №7506 (43)
Два года назад более 200 человек из числа симферопольских льготников получили участки в микрорайоне Петровские высоты. Большинство из них уже оформили документы на землю, но начать строительство они не могут из-за отсутствия на массиве коммуникаций. Выделить на них деньги власти обещают не раньше 2019 года. А некоторые семьи в любой момент могут остаться без крыши над головой - ввиду наличия участка их обещают выселить из общежитий.

В статье "Петровские редуты" от 6.07.2016 "РГ" рассказывала о том, что в апреле льготникам, в том числе и многодетным семьям, выделили участки под индивидуальное жилищное строительство. Огромная проблема будущего массива - отсутствие коммуникаций и инфраструктуры. Чиновники обещали решить ее, но за два года ничего так и не сделали.

Фото: Юлия Суконкина/ РГ
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В редакцию обратилась Алена Казмирук, получившая участок на этом массиве. По ее словам, по закону, освоить участок - построить дом - надо в течение трех лет, иначе его можно лишиться. А как начинать стройку, если нет элементарных благ цивилизации, в том числе и дорог.

- Проблема с подведением коммуникаций решается очень медленно, люди не знают, начинать им строительство или нет. Для многих вопрос стоит остро, поскольку участки выделены, а значит общежитие им уже не положено. Они опасаются, что в любой момент их могут выселить, - рассказывает Алена.

Впрочем, юристы говорят, что повода для выселения нет до тех пор, пока у владельцев участков не появятся введенные в эксплуатацию дома.

Потому их опасения напрасны. Подрядчик сорвал сроки подготовки проектно-сметной документации на обустройство коммуникаций. В конце 2017 года должна была быть готова экспертиза проекта. Но ее вернули на доработку.

Ранее "Крымэнерго" и "Крымгаз" дали предварительное согласие на создание точек доступа. Проблемным оставался вопрос водоснабжения и водоотведения. По данным ГУП РК "Вода Крыма", техническая возможность подключения отсутствует - необходимо строительство новых линейных сетей водоснабжения.

Как сообщили "РГ" в администрации Симферополя, проектно-сметная документация по обустройству водоотведения, а также водо-, газо- и электроснабжения в районе Петровские высоты проходит экспертизу. Ее заключение должны получить 15 марта 2018 года. Но выделить деньги на этот проект из-за правил формирования бюджета и большой стоимости строительства можно будет не ранее 2019 года, утверждают чиновники.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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Еще одна проблема с которой столкнулись жители массива - призрачная перспектива появления в районе модульных детских садов. Их строительство здесь предусматривала программа "Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года". Но, судя по всему, планы изменились, и детсады перенесли на другой конец города - на улицу Никанорова. Такое решение было принято из-за того, что на массиве отсутствуют коммуникации, и непонятно, когда они появятся.

По информации Службы капитального строительства РК, под детсады выделили участки, на которых невозможно разместить дошкольные учреждения на 260 мест. В связи с чем принято решение об изменении участка.

Стоит отметить, что в интернете много объявлений о продаже участков в микрорайоне "Петровские высоты", за шесть соток люди просят немного - 500-700 тысяч рублей. Этих денег на покупку квартиры не хватит, а на другой участок с коммуникациями - возможно. Судя по откликам, желающих приобрести землю без света, воды, канализации и дорог, немного.

Кстати

В Крыму перечень льготных категорий граждан, имеющих право на получение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, дополнится семьями с ребенком-инвалидом. В то же время, из льготного перечня планируют исключить категорию Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы, поскольку аналогичные льготы уже закреплены и гарантированы федеральным законодательством. Муниципалитеты приняли более 10 тысяч заявлений от крымчан на бесплатное получение земли. Выделение участков зависит от сроков разработки и утверждения генпланов развития территорий Крыма. Как оказалось, больше всего людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Симферополе и районе. В 2016-2017 годы 3 395 граждан уже получили выписки из Распоряжения Совета министров "О предварительном согласовании предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство" на земельные участки. Еще 1,5 тысячи участков планируют выдать в этом году в окрестностях крымской столицы.

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