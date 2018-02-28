Россиянин с 4 кг кокаина задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

В аэропорту аргентинской столицы задержан россиянин, пытавшийся вывезти из страны наркотики. Об этом в Facebook сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

"Гражданин РФ сдает свой багаж в аэропорту Эсейса. Полиция аэропорта проводит тщательный контроль и обнаруживает 4 килограмма кокаина, которые спрятаны в двойное дно", - цитирует ТАСС сообщение министра.

По словам Буллрич, после обнаружения 389 килограммов кокаина в школе при посольстве России власти "усилили контроль по всей стране".

Напомним, правоохранительные органы РФ и Аргентины ранее пресекли канал поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. Задержаны подозреваемые - россияне и аргентинцы. По данным МИД России, партия кокаина принадлежала сотруднику посольства из технического состава.

