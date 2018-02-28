Собчак прокомментировала конфликт с Жириновским на дебатах

Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что находится под ярким впечатлением от того, что случилось на дебатах с кандидатом на пост главы государства, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

"Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее", - цитируют РИА Новости сообщение Собчак в ее Instagram.

Стоит напомнить, что в среду во время совместных агитационных мероприятий на телеканале "Россия-1" между кандидатами Собчак и Жириновским случился конфликт. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено другому кандидату в президенты - Сергею Бабурину. Собчак призвала Жириновского к спокойствию, на что лидер ЛДПР высказал оскорбления в ее адрес. После этого Собчак вылила на политика стакан воды.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").