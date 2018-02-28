В Москве презентовали Мальтийский международный музыкальный фестиваль

Объявление программы Мальтийского фестиваля, являющегося одним из крупнейших в сегодняшней музыкальной Европе, прошло с участием посла Мальты в России Кармела Бринката, министра культуры Мальты Оуэна Бонничи, председателя управляющего совета Valletta 2018 Foundation Джейсона Микаллефа, главы Мальтийского Управления по Туризму Пол Буджея и президента Европейского Фонда поддержки культуры Константина Ишханова. В презентации программы фестиваля участвовали известные деятели культуры и музыканты. В 2018 году столица Мальтийской республики Валетта объявлена культурной столицей Европы, и ежегодный Мальтийский международный музыкальный фестиваль, который состоится с 15 апреля по 1 мая, станет одним из центральных событий всего музыкального года. К тому же в рамках фестиваля пройдет финал серии фортепианных конкурсов, в котором примут участие 70 пианистов из разных стран мира. Они будут бороться за беспрецедентную награду в 100 000 евро (общий призовой фонд фестиваля составит 200 000 евро). Впервые оркестром-резидентом фестиваля станет Государственный симфонический оркестр Армении, который возглавляет Сергей Смбатян. Специально для "Российской газеты" он рассказал об армянском оркестре и тонкостях дирижерского ремесла.

С кем из музыкантов будет играть ваш оркестр на фестивале?

Сергей Смбатян: Это Максим Венгеров, Сальваторе Аккардо, Николай Луганский, Рэй Чен. Ожидается приезд пианиста-легенды Григория Соколова и многих других великих музыкантов. Приглашая такого уровня музыкантов на Мальту, организаторы одновременно отдают дань уважения традициям мальтийской музыки: после выступления здесь у артистов остаются в репертуаре сочинения мальтийских композиторов. Наш оркестр совместно с Филармоническим оркестром Мальты исполнит мировую премьеру сочинения "Образы великой осады" мальтийского композитора - резидента фестиваля Алексея Шора, которая будет транслироваться на весь мир каналом Medici.

Какая история вашего сотрудничества с оркестром Армении? В 13 лет вы стали лауреатом скрипичных конкурсов в Японии, Румынии и Италии. Но оставили успешную карьеру солиста?

Сергей Смбатян: Мне посчастливилось стать дирижером и возглавить Молодежный оркестр Армении. Учась в Ереванской консерватории, мы с сокурсниками решили организовать свой оркестр. Именно тогда, в 17 лет, у меня возникло огромное желание познать новую профессию. Нам поверили - поддержали на уровне правительства и президента. Но жизнь не стоит на месте: теперь, повзрослев, коллектив называется Государственный симфонический оркестр Армении.

Пять лет назад вы основали Международный фестиваль имени Арама Хачатуряна в Ереване. Сенсацией было выступление в его программе Джона Малковича.

Сергей Смбатян: Наше общение началось во время мирового турне по странам Азии в 2015 году. Концерт для фортепиано с оркестром Альфреда Шнитке звучал во взаимодействии с пьесой аргентинского автора Эрнесто Сабато "О героях и могилах". Джон, со своей харизмой, буквально переносил всех в иное измерение. А на нашем фестивале Малкович сделал незабываемый подарок армянскому народу: в его исполнении прозвучали тексты Григора Нарекаци. И многомиллионная аудитория в онлайн пространстве, которая следит за передвижениями артиста, открыла для себя Армению, наш фестиваль и музыку Хачатуряна. Многие европейские фестивали пригласили Джона после нас.

Какие проблемы являются сегодня дискуссионными в профессиональной среде дирижеров?

Сергей Смбатян: Проблем много, и для каждого из нас они разные. Для меня на сегодняшний день наиважнейшая проблема - отсутствие новых идей и кардинально новых направлений в искусстве, какие возникали, например, в музыке 30-50-х годов XX века. В Европе интерес к классической музыке несомненно падает; все пущено на самотек и зависит от рыночных отношений, чего не скажешь о странах Азии, где за этим строго следят на самом высоком государственном уровне. Очень беспокоит и то, что сегодня в нашей среде мало педагогов. Нужны хорошие учителя, передающие свои знания новым поколениям для прогресса в развитии исполнительской школы.

Сейчас популярны мастер-классы, а вы совершенствовали свое образование на самом высочайшем уровне - Гергиев, Мути, Дэвис...

Сергей Смбатян: Встречи с "богами" могут придать лоск твоему исполнению, изменить "мировоображение" и мировосприятие. Советы мастеров - новая ступень в постижении профессии, но технические знания идут именно от педагогов.

Существует ли для вас музыка, которую вы не воспринимаете как дирижер?

Сергей Смбатян: Понятие "музыка" сейчас применима ко всему, что звучит. Но для меня - прежде всего, это сочинения композиторов-классиков и еще, может быть, джаз. Не считаю музыкой то, что принято называть попсой, а также что-то "звучащее", зачастую, даже приятное, какие-нибудь новомодные электронные соотношения. Есть авторы, создающие слишком "темную музыку". Такую - тоже не слушаю; от нее во мне в лучшую сторону ничего не меняется. Вообще, работа дирижера исключительна; смысл ее состоит в том, как ты "читаешь" партитуру, как видишь, слышишь, как анализируешь ее. Это очень тонкая грань - прочесть то, что написано композитором, а главное, - быть бесповоротно уверенным в своем высказывании. А еще вести за собой много людей и, тем более, музыкантов, а музыканты, как вы знаете, народ нелегкий… (смеется)

Справка "РГ"



VI Мальтийский Международный музыкальный фестиваль ("Malta International Music Festival" - MIMF) проводится Европейским Фондом поддержки культуры совместно с Мальтийским Филармоническим оркестром.



В рамках Фестиваля выступят скрипач и дирижер Сальваторе Аккардо, пианист Григорий Соколов, скрипач и дирижер Максим Венгеров, пианист Николай Луганский, скрипач Рэй Чен, виолончелист Нарек Ахназарян, кларнетист Андреас Оттензамер, пианист Денис Кожухин и другие. Выдающийся грузинский композитор Гия Канчели примет участие в концерте, посвященном его творчеству. 115-я годовщина со Дня рождения армянского классика Арама Хачатуряна будет отмечена концертом с участием народной артистки Казахстана Айман Мусаходжаевой.



Концерты Фестиваля пройдут в лучших исторических залах Мальты: в Средиземноморском Конференц-центре (Валлетта), в Роберт Самут Холле (Флориана), а также в сердце столицы Мальты.