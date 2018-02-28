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28.02.2018 15:10
Рубрика: Экономика

В России предложили ввести единые требования к ручной клади

Текст: Татьяна Шадрина
В Госдуме предлагают ввести единые для всех авиакомпаний требования к ручной клади. Инициативу озвучил член комитета Госдумы по транспорту Максим Сураев (ЕР) на страницах "Парламентской газеты".
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Минтрансе "РГ" сказали, что пока данная инициатива в ведомство не поступала, и не стали ее комментировать, не имея на руках документа.

Вес и габариты рюкзаков устанавливаются перевозчиком, что связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту, поясняли ранее в Минтрансе, когда правила провоза ручной клади, вступали в силу в 5 ноября 2017 года. 

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В Федеральных авиационных правилах написано, что габариты ручной клади должны быть такими, чтобы позволить безопасно разместить их на полке над пассажирским сиденьем либо под впереди стоящим сиденьем. 

Такая не точная формулировка в федеральных правилах не случайна. Каждая авиакомпания имеет право утверждать габариты ручной клади, ориентируясь на свой парк судов.  Багажные полки в разных типах самолетов не совпадают по размеру, также как и пространство под сидениями, пояснил "РГ" глава Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун. Если конкретизировать в федеральных правилах минимальный размер ручной клади, то нужно его прописывать под каждый тип воздушного судна. И еще надо учесть, что компоновка салона уделяется по заказу перевозчика, и он в одном и том же типе может отличаться у той или иной авиакомпании. Получиться очень внушительный список, начиная от дальнемагистральных, где может быть более 250 пассажирских мест, заканчивая бортами, которые летают по региональным маршрутам, где, например, 50 кресел, отметил он.

Стандартов же для производителей самолетов, как по расстоянию между креслами в салоне, так и по размеру кресел сейчас нет. И здесь при сертификации типа судна главным ориентиром является безопасность пассажира во время полета.

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