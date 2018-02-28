Вероятность нового кризиса на Корейском полуострове возрастет весной

Вслед за Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Пхенчхане, которые завершатся во второй половине марта, Корейский полуостров, скорее всего, вновь ждет очередной виток напряженности. Высока вероятность, что "градус накала" может быть даже еще выше чем тот, который мы наблюдали в 2017 году, когда США и КНДР обменивались угрожающими заявлениями, сопровождая их различными действиями в военной сфере. Учитывая, что руководство США настроено увеличивать давление на Пхеньян, тогда как последний вряд ли согласится идти на уступки, то вполне возможно, что дело дойдет до новых ракетно-ядерных испытаний, демонстративных стягиваний авианосных группировок, пролетов стратегических бомбардировщиков. Однако новые обстоятельства таковы, что вероятность вооруженного конфликта на Корейском полуострове вскоре станет еще выше, чем это было в самые напряженные периоды прошлого года.

Стартовавшая 9 февраля в Южной Корее Олимпиада ознаменовала период снижения напряженности в регионе и улучшения межкорейских отношений. Вопреки опасениям Пхеньян не только не стал мешать проведению Олимпиады, но наоборот, решил принять в ней участие, направив в Южную Корею делегацию спортсменов, художественные коллективы и группы поддержки. Это сопровождалось и переговорами между высокопоставленными делегациями Юга и Севера, вплоть до передачи президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину от лидера КНДР Ким Чен Ына официального приглашения посетить Пхеньян. Данному потеплению способствовали действия Сеула, который сумел уговорить Вашингтон перенести на постолимпийский период крупномасштабные американо-южнокорейские маневры, которые каждый год стартуют в конце февраля-начале марта и продолжаются вплоть до конца апреля. Данные учения очень сильно нервируют Пхеньян, а потому решение о переносе сроков помогло создать благоприятную для Олимпийских игр (ОИ) атмосферу.

Однако теперь все идет к тому, что ситуация вернется на круги своя уже в начале апреля или же станет еще более взрывоопасной. На днях представители США заявили, что они не намерены рассматривать вопрос о новом переносе учений и планируют провести их совместно с Южной Кореей в начале апреля. Как отмечают в Вашингтоне, Паралимпиада заканчивается 18 марта, а потому все обещания по созданию "благоприятной для примирения атмосферы" будут выполнены, и настанет пора "укреплять обороноспособность в ответ на возможные происки врагов".

В ходе состоявшейся сегодня беседы, которую провел с занимающимися внешнеполитической и оборонной проблематикой южнокорейскими журналистами и.о. посла США в Сеуле Марк Наппер, дипломат подчеркнул, что учения будут проведены, как и было решено ранее - в начале апреля. "В ходе достигнутых с правительством Республики Корея договоренностей мы ранее решили сделать так, чтобы учения не совпадали с периодом проведения Олимпиады… Это был жест демонстрации уважения духа Олимпиады, направленный, в том числе, на обеспечение успешного хода ОИ, - напомнил дипломат. - Но существует необходимость предпринимать реальные действия, направленные на поддержание союзниками необходимого уровня боеготовности. Единственный способ осуществить это - проводить совместные военные учения", - заявил и.о. посла США.

Одновременно советник президента РК Мун Чжон Ин подтвердил, что американо-южнокорейские военные маневры, скорее всего, возобновятся в первой половине апреля, как это было запланировано, когда принималось решение о переносе учений из-за Олимпиады.

И.о. посла США Наппер также весьма холодно отреагировал на сделанное на днях в Сеуле главой делегации КНДР Ким Ен Чхолем заявление о готовности вести переговоры с США. "Судя по опыту прошлого, Северная Корея использовала диалог с США, просто чтобы выиграть время. Президент США Трамп, как и президент Кореи Мун Чжэ Ин не хотят повторять ошибок прошлого", - сказал он, подчеркнув, что переговоры возможны, только если они будут идти с целью достижения безъядерного статуса КНДР.

Высказывания и.о. посла США полностью отражают недавние заявления правительства Соединенных Штатов, а также соответствующие действия Вашингтона. 23 февраля, за пару дней до конца Олимпиады в Пхенчхане, США заявили о введении дополнительных, еще более жестких санкций против Северной Кореи. А на следующий день после закрытия ОИ-2018 президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с КНДР возможны "только при правильных условиях", призвав не повторять 25-летнего опыта по налаживанию диалога с Пхеньяном. Трамп отметил, что это время Пхеньян использовал лишь для наращивания ядерных арсеналов, не собираясь от них отказываться. Побывавшая на церемонии закрытия ОИ дочь и советник президента США Иванка Трамп довела до Мун Чжэ Ина, что Вашингтон будет наращивать давление на КНДР и продолжит жесткую линию.

Все это совпало с двумя важными кадровыми шагами на корейском направлении в правительстве США, которые еще больше подтверждают, что Вашингтон собирается лишь усиливать давление на Пхеньян. Сначала президент США Дональд Трамп отозвал назначение послом США в Южной Корее Виктора Чха. Последний, хотя и весьма негативно настроен к КНДР, высказался против планов нанести по Северной Корее "ограниченный превентивный удар", считая, что это спровоцирует конфликт на Корейском полуострове и приведет к большому количеству невинных жертв.

Кроме того, пару дней назад стало известно, что спецпредставитель США по Северной Корее Джозеф Юн до конца недели покинет свой пост. Юн был чуть ли не единственным высокопоставленным представителем США, который выступал за диалог с Пхеньяном и решение проблем через переговоры. Хотя все это обставляется таким образом, что Юн просто решил уйти на пенсию в связи с возрастом, но известно, что чиновник сильно расходился во взглядах с Советом Национальной Безопасности США по поводу действий с отношении КНДР. В СНБ, насколько известно, видят решение всех проблем вокруг Северной Кореи только через давление и не исключают возможности силового варианта. "Юн был, пожалуй, единственный более-менее заметный чиновник, с кем мы находили точки соприкосновения по КНДР, - заявил "РГ" источник в правительственных структурах России. - Мы понимали, да он и сам не скрывал, что он находится практически в одиночестве, в окружении "ястребов" в правительстве США, но его существование давало надежду, что голос в пользу диалога будет услышан. Жаль, что он ушел. Можно ожидать, что политика США в отношении Пхеньяна станет еще более жесткой и непримиримой", - отметил российский чиновник.

Таким образом можно ожидать, что с апреля США и Южная Корея возобновят совместные учения. Учитывая настрой Вашингтона, маневры, скорее всего, будут крупномасштабными. Не исключено, что Сеул, где сейчас отнюдь не хотят конфликтовать с Пхеньяном, постарается убедить Соединенные Штаты отказаться от каких-либо наиболее нервирующих КНДР действий типа направления авианосных группировок к Корейскому полуострову или пролет стратегических бомбардировщиков, истребителей-"невидимок" вдоль межкорейской границы и прочих подобных шагов. Однако все говорит о том, что Вашингтон не только не намерен делать примирительные шаги, но наоборот, настроен наращивать давление.

В этой связи и от Пхеньяна можно ожидать "стандартного ответа", когда тот на давление отвечает давлением. В данном конкретном случае таким ответом станут, скорее всего, очередные запуски межконтинентальных ракет, которые крайне беспокоят Соединенные Штаты. Это, в свою очередь, подтолкнет США к попыткам еще больше запугать КНДР, стянув новые вооружения в регион, Пхеньян тогда вновь ответит, вполне возможно и ядерными испытаниями, и т.д. То есть с апреля, скорее всего, вновь будет запущен маховик эскалации напряженности вокруг Корейского полуострова, который удалось приостановить, в первую очередь, благодаря действиям правительства Южной Кореи, которое неоднократно делало примирительные жесты в сторону Пхеньяна. У каждой конфликтующей стороны - США и КНДР - при этом будет своя "правильная" позиция и логика, согласно которой вся вина будет возложена на оппонента.

Проблема же в том, что в руководстве США уже практически не осталось (либо они предпочитают молчать) сторонников переговоров с Северной Кореей, а все громче и громче голоса тех, кто верит, что Вашингтон сможет, как говорят в США, "разбить Пхеньяну нос, но не убить". То есть нанести ограниченный удар, который заставит Пхеньян убедиться в своей уязвимости и согласиться на уступки, включая отказ от ядерного оружия. Это могут быть демонстративные удары по военным базам КНДР или объектам ядерной инфраструктуры, но без жертв (или с их минимальным количеством) со стороны мирного населения. Однако, насколько можно судить по действиям Пхеньяна, руководство КНДР вряд ли согласится "проглотить" щелчок по своему самолюбию. Кроме того, следует учитывать, что и у Пхеньяна сильна своя "партия войны", а тем же ракетчикам нужны очередные испытания хотя бы ради "доведения до ума" межконтинентальных ракет. В этой связи все чревато очень опасными последствиями.

Таким образом, все идет к тому, что после окончания Паралимпиады и с началом американо-южнокорейских учений вокруг Корейского полуострова опять сложится очень напряженная ситуация. При этом на этот раз все будет еще опаснее, чем раньше, с более высокой вероятностью доведения всего до состояния вооруженного конфликта.

Конечно, вполне может быть, что КНДР, как это бывало ранее, сдержанно отреагирует на учения и ответит на них так, чтобы не давать повод США стягивать новые силы. Таким ответом могут стать запуски ракет малой дальности: и как бы "ответили супостату", и в то же время явно без угрозы для территории США. Может быть, что Сеул, где настроены что-то сделать в плане нормализации межкорейских отношений, смогут сыграть роль посредника и в итоге усадить КНДР и США за стол переговоров, что хотя бы позволит перевести дух. Не исключено, что и президент США Дональд Трамп попытается применить свой излюбленный трюк, который немного схож со стратегией КНДР: довести дело до грани кризиса, улучшить свои позиции, а затем резко согласиться на переговоры. Это тоже возможные варианты, однако пока все идет к обострению ситуации на Корейском полуострове с апреля, к чему, в том числе и России, необходимо быть готовым.