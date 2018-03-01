Новости

США срочно увеличивают свой контингент в Афганистане 17:00
Трейлер: "Анон" - "Черное зеркало" с видом от первого лица 17:00
Моби вдохновился "Настоящим детективом" и выпустил новый клип 17:00
"Газпром" не будет поставлять газ на Украину 16:56
Неймар из-за травмы выбыл на три месяца 16:50
Михалков получил Национальную премию "Лучшие книги и издательства года" 16:47
Собянин: Осмыслим на основе Послания президента стратегию развития Москвы 16:40
М. Найт Шьямалан закрыл "Сосны" и снимет сериал для Apple 16:33
100 тысяч немецких подростков страдают зависимостью от соцсетей 16:15
В Москве загорелось здание МГУ 16:11
Силуанов рассказал о расходах на оборону 16:10
В Госдуму внесен проект упрощенного получения паспорта РФ для крымчан 16:07
Volkswagen анонсировал старт предзаказов на большой кроссовер 16:06
В Крыму из-за снегопада не смогли приземлиться шесть самолетов 16:05
Ядерный ответ России на агрессию будет мгновенным 15:58
РЕН ТВ представит новую версию программы "Соль" 15:56
Актриса, к которой не приставал Вайнштейн, основала движение 15:55
В Саратове более двухсот тысяч жителей остались без воды 15:52
ОБСЕ осудила захват ВСУ сел в "серой зоне" 15:47
Силуанов пообещал пересмотреть налог на имущество россиян 15:39
В Москве во время уроков загорелась школа 15:37
В Крыму вынесен приговор главарям банды "Башмаки" 15:31
На экраны Союзного государства вышел фильм "Со дна вершины" 15:31
Стала известна реакция Лукашенко на запрет ввоза в РФ белорусского молока 15:30
Названы самые дорогие города для свиданий 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
01.03.2018 16:56
Рубрика: Экономика

"Газпром" не будет поставлять газ на Украину

Текст: Евгений Гайва

"Газпром" не будет поставлять газ для нужд компании "Нафтогаз Украина" с 1 марта этого года, заявил в четверг заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев. Отказ от поставок представитель "Газпрома" объяснил отсутствием дополнительного соглашения к контракту. Документ в настоящее время не согласован сторонами.

"Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму", - цитирует Медведева РИА Новости.

Что значит решение Стокгольмского арбитража по газовому спору РФ и Украины

В ответ на Украине обвинили "Газпром" в невыполнении решения Стокгольмского арбитража и заявили о намерении потребовать компенсации убытков.

Ранее Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" порядка 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако сумма требований была уменьшена до 2,56 миллиарда долларов с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту. Одновременно "Нафтогазу" было отказано в пересмотре условий контракта. С таким решением не согласилась российская сторона. 

Главное сегодня

Силуанов пообещал пересмотреть налог на имущество россиян
Путин призвал сократить разрыв между размером пенсии и зарплатой
Сенаторы оценили вероятность выхода России из ЕК по правам человека
"Газпром" отказался поставлять газ на Украину с 1 марта
Скончался актер сериала "Богатые тоже плачут" Рохелио Герра