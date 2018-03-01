"Газпром" не будет поставлять газ на Украину

"Газпром" не будет поставлять газ для нужд компании "Нафтогаз Украина" с 1 марта этого года, заявил в четверг заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев. Отказ от поставок представитель "Газпрома" объяснил отсутствием дополнительного соглашения к контракту. Документ в настоящее время не согласован сторонами.

"Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму", - цитирует Медведева РИА Новости.

В ответ на Украине обвинили "Газпром" в невыполнении решения Стокгольмского арбитража и заявили о намерении потребовать компенсации убытков.

Ранее Стокгольмский арбитражный суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" порядка 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако сумма требований была уменьшена до 2,56 миллиарда долларов с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту. Одновременно "Нафтогазу" было отказано в пересмотре условий контракта. С таким решением не согласилась российская сторона.