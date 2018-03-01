Стала известна реакция Лукашенко на запрет ввоза в РФ белорусского молока

Президент Александр Лукашенко обсудил с вице-премьером Михаилом Русым вопросы поставок белорусского молока в Россию, сообщает БЕЛТА. Глава государства констатировал, что между РБ и Россией вновь появились неурегулированные вопросы по поставкам животноводческой продукции. Разобраться в них было поручено Михаилу Русому, и главу государства интересовали итоги его переговоров в Москве.

Президент изложил свою версию событий, которые отразились на столь деликатной экономической теме двусторонних отношений. Во время встречи он также поинтересовался у Михаила Русого, с какими проблемами сталкивается в настоящее время сельское хозяйство республики, насколько критично сказываются на ее нынешнем состоянии погодные условия.

Зима проверяет нас на прочность, сделал вывод Александр Лукашенко, хотя одновременно признался, что с симпатией воспринимает зимние холода. "Слава богу, что в Беларусь наконец-то пришла настоящая зима, как было у нас в детстве".

Президент поинтересовался и состоянием животноводческих комплексов, построенных, как он выразился, "по новейшим технологиям".

Особое внимание он обратил на ситуацию в сфере лесного хозяйства, в сердцах оценив положение в этой отрасли как "полный бардак" - взяточник на взяточнике сидит. Лукашенко критически оценил в этой связи и работу вице-премьера, предупредив Михаила Русого, что руководство страны еще даст ему соответствующую оценку. "Вице-премьер должен был там навести порядок, чтобы мышь не проползла", - предупредил президент.

Напомним, ранее стало известно, что Беларусь и Россия в марте устранят претензии по поставкам продовольствия.