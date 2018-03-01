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М. Найт Шьямалан закрыл "Сосны" и снимет сериал для Apple

Новость 01.03.2018, 16:33 | Текст: Генри Достоевский

Похороны "Сосен" и "яблочная" вендетта: М. Найт Шьямалан займется сериалом для Apple, пишет Variety.

Автору "Неуязвимого", "Шестого чувства" и "Сплита" предложили выступить исполнительным продюсером и одним из постановщиков пока что безымянного проекта для компании Apple. Сюжет будущего сериала пока что держится в тайне.

Всего предполагается 10 эпизодов, длительность каждого составит около 30 минут.

Над сценарием работает Тони Басгэллоп (сериалы "Воскрешение", "24 часа: Наследие"). Скамейку продюсеров пополнят верный киноадъютант Шьямалана - Ашвин Раджан ("Сплит"), а также Джейсон Блюменталь ("Великий уравнитель"), Тодд Блэк и Стив Тиш ("Левша").

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, что ранее именитый режиссер с одной из самых спорных фильмографий в мире занимался продвижением другого телевизионного проекта - "Сосен" с Мэттом Диллоном, Карлой Гуджино и Шаннин Соссамон в главных ролях, а также режиссировал первый эпизод этого сериала.

Однако проект, снятый по многообещающей трилогии писателя Блейка Крауча, маркетинг-компания которого сводилась к зазываниям в духе ярмарочного глашатая всех ждавших третьего сезона "Твин Пикс", на деле представлял собой лишь трухлявый пересказ самых умственно отсталых эпизодов "Остаться в живых".

Боссы канала Fox по неведомой причине дали-таки шанс создателям "Сосен" исправиться и превратить картонный бубнеж и лоботомированную логику поведения персонажей в нечто большее во втором сезоне, однако после того, как продолжение окончательно превратило шоу в скучнейшие похороны репутации всех и вся, руководство компании взяло паузу. После долгих раздумий и даже попыток переосмыслить идею проекта, было решено навсегда закрыть сей театр нищих духом и вкусом.

Однако один огромный, без сомнения, плюс, в шоу все же присутствовал - после первого сезона от него отпочковались малоизвестные тогда братья-продюсеры по имени Мэтт и Росс Дафферы. Уразумев, как не стоит дела делать, они чуть позже создали один из самых образцово-ламповых памятников 80-м и Стивену Кингу в частности - сериал "Очень странные дела".

Что касается непосредственно самого М. Найта Шьямалана, то сейчас он усиленно работает над давно вынашиваемым проектом - симбиозом "Сплита" и "Неуязвимого" под названием "Гласс".

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