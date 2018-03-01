Собянин: Осмыслим на основе Послания президента стратегию развития Москвы

"Нынешнее послание президента, пожалуй, самое впечатляющее из того, что я слышал", - прокомментировал выступление президента мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что одно из главных обвинений оппонентов было в том, что наша страна безнадежно и бездарно технологически отстала от всего мира, что этот технологический разрыв увеличивается, и с этим невозможно что-либо сделать. За технологическим отставанием следует деградация обороноспособности страны в целом.

Президент доложил и гражданам России, и мировому сообществу, что все обстоит ровно наоборот. На основе суперсовременных технологий, недоступных нашим конкурентам, создана система безопасности, новейшие образцы вооружений, гарантирующее России независимость и мирное небо над головой на долгие годы вперед. "Ощущение гордости за президента, за нашу страну", - сказал мэр.

"И, конечно, важно и то, что президентом поставлены задачи по развитию государства, очень созвучные с тем, что мы делаем в Москве, - подчеркнул Собянин. - Развитие транспорта, дорог, качественной транспортной инфраструктуры с нашими соседями, создание качественного общественного пространства, развитие здравоохранения, образования, культуры, инноваций, цифровой экономики. Еще раз осмыслим на основе послания программы и стратегию развития города на благо москвичей".