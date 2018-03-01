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Рубрика: Власть

Сенаторы оценили вероятность выхода России из ЕК по правам человека

Текст: Галина Мисливская

Россия может денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ), если отношение структур Совета Европы в отношении Москвы не изменится, заявил "Интерфаксу" глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее источники в профильных российских ведомствах сообщили РИА Новости, что власти РФ изучают такую возможность, поскольку "при рассмотрении жалоб против России политизация позиции ЕСПЧ возрастает", а аргументация российской стороны не принимаются во внимание. Кроме того, легитимность ЕСПЧ для России снизилась, поскольку из-за отсутствия национальной делегации в ПАСЕ более 20 судей избраны без участия российских представителей.

"Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы", - заявили источники РИА Новости.

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"Если позиция органов Совета Европы никак не изменится, то это станет вопросом нашей актуальной повестки", - сказал Андрей Клишас "Интерфаксу". По его словам, в случае если денонсация произойдет, это "будет означать выход РФ из Совета Европы".

Сенатор пояснил, что возможность денонсации существует у любого подписанта Конвенции. "Я надеюсь, что этого не произойдет, но мы знаем ситуацию с нашей парламентской делегацией (в ПАСЕ - прим. "РГ"), и она говорит о том, что, к сожалению, по-прежнему наш голос в Совете Европе слышать не хотят", - подчеркнул Клишас.

Это "нетерпимая ситуация", считает он, которая "конечно же, не может длиться бесконечно". Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сказал "Интерфаксу", что ему ничего неизвестно о том, что в РФ изучается возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ.

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