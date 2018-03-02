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02.03.2018 15:29
Рубрика: Экономика

Представлена капсула для вакуумного поезда

Текст: Александр Гавриленко

Компания Virgin Hyperloop One представила проект пассажирской капсулы суперскоростного вакуумного поезда, который будет курсировать между крупнейшими городами ОАЭ Дубаем и Абу-Даби. Как говорят инженеры, средняя скорость машины составит 525 километров в час. 139-километровый маршрут будет занимать всего 12 минут.

Фото: РИА Новости
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Стоит сказать, что Hyperloop представил всего лишь инвестиционный проект, который может быть отклонен местными властями. Но на "Неделе инноваций", которая накануне завершилась в ОАЭ, новинка произвела настоящий фурор. Причем посетители выставки были удивлены даже не столько техническими характеристиками, сколько роскошным убранством капсулы-вагона.

Как говорят обозреватели, дубайский поезд отличается от того прототипа, который Hyperloop запустил в декабре прошлого года в американском штате Невада.

Предыдущая модель была медленнее (разогналась до скорости 387 километров в час) и гораздо скромнее. Интерьер арабского поезда больше похож на самолет бизнес-класса, чем на общественный транспорт, пишет, например, издание New Atlas. В "вагоне" очень просторная кабина, в которой можно вытянуть ноги и разместить любую ручную кладь, в подлокотники на каждом сидении встроены гладкие сенсорные экраны, позволяющие управлять креслом, подключаться к интернету, работать с файлами и так далее.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Впервые о суперскоростном маршруте между Дубаем и Абу-Даби заговорили в ноябре 2016 года, а в прошлом году компания презентовала проект более широкой сети, соединяющую несколько арабских стран (помимо городов в ОАЭ в маршрут входят города Джедда и Эр-Рияд в Саудовской Аравии и столица Омана Маскат). То есть сверхскоростная сеть свяжет побережья Красного и Аравийского моря.

Как ранее писали американские СМИ, Hyperloop также прорабатывает с властями Индии соглашение о строительстве сверхскоростной трассы между городами Пуна и Мумбаи до 2020 года. Новый вид транспорта сможет сократить время в пути с нынешних двух часов на автомобиле до 25 минут.

Стоит добавить, что Hyperloop активно создает все новые прототипы поезда. В планах инженеров разогнать его до 1126 километров в час.

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