Excited to unveil our Dubai hyperloop pod, developed in collaboration with the @RTA_Dubai, in the presence of @HamdanMohammed. For more info: https://t.co/5zD4EXm4vL pic.twitter.com/5j3ufqZv1g — Hyperloop One (@HyperloopOne) 22 февраля 2018 г.

Компания Virgin Hyperloop One представила проект пассажирской капсулы суперскоростного вакуумного поезда, который будет курсировать между крупнейшими городами ОАЭ Дубаем и Абу-Даби. Как говорят инженеры, средняя скорость машины составит 525 километров в час. 139-километровый маршрут будет занимать всего 12 минут.

Стоит сказать, что Hyperloop представил всего лишь инвестиционный проект, который может быть отклонен местными властями. Но на "Неделе инноваций", которая накануне завершилась в ОАЭ, новинка произвела настоящий фурор. Причем посетители выставки были удивлены даже не столько техническими характеристиками, сколько роскошным убранством капсулы-вагона.

Как говорят обозреватели, дубайский поезд отличается от того прототипа, который Hyperloop запустил в декабре прошлого года в американском штате Невада.

Предыдущая модель была медленнее (разогналась до скорости 387 километров в час) и гораздо скромнее. Интерьер арабского поезда больше похож на самолет бизнес-класса, чем на общественный транспорт, пишет, например, издание New Atlas. В "вагоне" очень просторная кабина, в которой можно вытянуть ноги и разместить любую ручную кладь, в подлокотники на каждом сидении встроены гладкие сенсорные экраны, позволяющие управлять креслом, подключаться к интернету, работать с файлами и так далее.

Впервые о суперскоростном маршруте между Дубаем и Абу-Даби заговорили в ноябре 2016 года, а в прошлом году компания презентовала проект более широкой сети, соединяющую несколько арабских стран (помимо городов в ОАЭ в маршрут входят города Джедда и Эр-Рияд в Саудовской Аравии и столица Омана Маскат). То есть сверхскоростная сеть свяжет побережья Красного и Аравийского моря.

Как ранее писали американские СМИ, Hyperloop также прорабатывает с властями Индии соглашение о строительстве сверхскоростной трассы между городами Пуна и Мумбаи до 2020 года. Новый вид транспорта сможет сократить время в пути с нынешних двух часов на автомобиле до 25 минут.

Стоит добавить, что Hyperloop активно создает все новые прототипы поезда. В планах инженеров разогнать его до 1126 километров в час.