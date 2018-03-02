Два "золота" России не включили в таблицу медалей ЧМ по легкой атлетике

Напомним, что из-за временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) наши мастера "королевы спорта" выступают на турнире в статусе "нейтральных атлетов" и во всех официальных протоколов напротив их фамилий стоит аббревиатура ANA - "Authorised Neutral Athletes".

Правда, в таблице медалей на страничке чемпионата мира в закрытом помещении 2018 на сайте ИААФ есть примечание - награды "нейтральных атлетов" не учитываются. Очень странный и избирательный подход, особенно если вспомнить, что на минувших зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане все медали, выигранные делегацией "Олимпийские атлеты из России" (OAR) строго учитывались в справочной таблице наград на официальном сайте главного спортивного форума четырехлетия и в специальной информационной системе, доступной аккредитованным журналистам.

Возможно, в руководстве и медиаслужбе ИААФ просто хотят избежать ситуации, при которой скромнейшее по составу (заявлено 8 человек) сообщество "нейтральных атлетов" (читай россиян) сейчас лидирует в таблице медалей, будь она составлена по всем правилам элементарной статистики.