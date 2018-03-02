"Газпром" в девятый раз подряд поставил рекорд экспорта

1 марта "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье 710,2 миллиона кубометров газа, что стало новым абсолютным рекордом России. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы продлили рекордную серию до девяти дней подряд и впервые в истории преодолели рубеж суточных поставок в 700 миллионов кубометров", - сказал предправления "Газпрома" Алексей Миллер". Растущие объемы экспорта говорят о перспективах и ответственном отношении компании к поставкам. Миллер подчеркнул, что "Газпром" оперативно реагирует за резко возросший спрос в Европе.

Серьезные холода пришли в Европу из Сибири на прошлой неделе. Местный синоптики назвали арктический циклом "зверем с востока", который опустил температуру в регионе на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Погода серьезно изменила уровень потребления газа в Европе, что отразилось на его стоимости и уровне наполненности подземных хранилищ.