Huawei представила новое поколение планшетов MediaPad

Компания Huawei представила на Mobile World Congress в Барселоне в числе прочего представила планшет MediaPad M5. При этом новинка станет доступна уже весной.

Планшеты MediaPad M5. Фото: Huawei Russia

Планшеты имеют эргономичный дизайн в цельнометаллическом корпусе. Модель имеет изогнутое 2,5D стекло и 2K дисплей (Quad HD, 2560 x 1600 пикселей). М5 будет выпускаться в двух вариантах - с диагональю экрана 8,4 или 10,8 дюйма.

Huawei оснастят планшеты восьмиядерым процессором Kirin 960 (2,4 ГГц), графикой Mali-G71 и оперативкой на 4 ГБ. В зависимости от модификации накопитель может быть от 32 до 128 Гб, плюс есть поддержка карт памяти до 256 Гб.

У моделей довольно емкий аккумулятор - 5100 и 7500 мАч в зависимости от модели. Из интерфейсов - разъем USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi и в некоторых вариантах сотовый модуль. Заявленная операционная система - Android 8.0 Oreo под оболочкой EMUI 8.0.

Кроме того, инженеры установили в планшеты аудиосистему, состоящую из 2 или 4 динамиков. Звучание оптимизировано экспертами компании Harman Kardon. Планшеты М5 поддерживают технологии Huawei Histen и Hi-Res.

Также у планшетов имеются две камеры: основная на 13 Мп и фронтальная на 5 Мп.

У 10,8-дюймовой модели MediaPad M5 есть еще версия Pro, которая оснащается стилусом M-Pen с возможностью распознавания 4096 уровней нажатия.

Российские цены пока не названы, но ориентироваться модно на рекомендованные для западных реселеров. Модель MediaPad M5 8,4 дюйма начинаются от 349 долларов, 10,8-дюймовая модель - от 399 долларов, PRO - 449 долларов.