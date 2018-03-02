Huawei представила новое поколение планшетов MediaPad

02.03.2018, 22:45 Текст: Владимир Болотин

Компания Huawei представила на Mobile World Congress в Барселоне в числе прочего представила планшет MediaPad M5. При этом новинка станет доступна уже весной.

Планшеты MediaPad M5. Фото: Huawei Russia

Планшеты имеют эргономичный дизайн в цельнометаллическом корпусе. Модель имеет изогнутое 2,5D стекло и 2K дисплей (Quad HD, 2560 x 1600 пикселей). М5 будет выпускаться в двух вариантах - с диагональю экрана 8,4 или 10,8 дюйма.

Huawei оснастят планшеты восьмиядерым процессором Kirin 960 (2,4 ГГц), графикой Mali-G71 и оперативкой на 4 ГБ. В зависимости от модификации накопитель может быть от 32 до 128 Гб, плюс есть поддержка карт памяти до 256 Гб.

У моделей довольно емкий аккумулятор - 5100 и 7500 мАч в зависимости от модели. Из интерфейсов - разъем USB Type-C, Bluetooth, Wi-Fi и в некоторых вариантах сотовый модуль. Заявленная операционная система - Android 8.0 Oreo под оболочкой EMUI 8.0.

Кроме того, инженеры установили в планшеты аудиосистему, состоящую из 2 или 4 динамиков. Звучание оптимизировано экспертами компании Harman Kardon. Планшеты М5 поддерживают технологии Huawei Histen и Hi-Res.

Также у планшетов имеются две камеры: основная на 13 Мп и фронтальная на 5 Мп. 

Выпущен самый дешевый смартфон на самом мощном процессоре

У 10,8-дюймовой модели MediaPad M5 есть еще версия Pro, которая оснащается стилусом M-Pen с возможностью распознавания 4096 уровней нажатия.

Российские цены пока не названы, но ориентироваться модно на рекомендованные для западных реселеров. Модель MediaPad M5 8,4 дюйма начинаются от 349 долларов, 10,8-дюймовая модель - от 399 долларов, PRO - 449 долларов.

MediaPad M5 Pro со стилусом M-Pen. Фото: Huawei Russia
гаджеты
Фото: depositphotos.com
Названы смартфоны с лучшими в мире камерами 01.03.2018
Видео: Apple попыталась завлечь Android-юзеров новой рекламой 27.02.2018
Lenovo представила ноутбуки-трансформеры и хромбуки 27.02.2018
Android
Фото: archos.com
Выпущен первый в мире Android-скутер 22.02.2018
Эксперты назвали приложения для Android, быстро разряжающие батарею 20.02.2018
В Samsung запустили обновление до Android 8.0 Oreo 12.02.2018
планшеты
Фото: depositphotos.com
Эксперты узнали, замедляется ли работа старых iPad 16.01.2018
Apple по ошибке заблокировала iPad пользователя на 47 лет 27.12.2017
Apple выпустит бюджетный iPad 04.12.2017
Новости СМИ

Похожие материалы

Похожее из рубрики

Комментарии (0)
Добавить комментарий