Мединский предложил снять фильм о команде России на Олимпиаде-2018

Глава Министерства культуры Владимир Мединский считает нужным снять фильм об истории участия команды РФ в Зимних олимпийских играх 2018 года. В сценарий должны попасть скандал с мельдонием, его расследование и запрет на участие в Играх части российских спортсменов. Кульминацией фильма должна стать олимпийская победа наших хоккеистов.

"Это может быть серьезный политический триллер с элементами спортивной драмы", - цитирует Мединского РИА Новости.

Министр сообщил, что идею сможет реализовать студия, которая предложит лучший сценарий.