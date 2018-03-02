МВФ обеспокоили тарифные планы США по стали и алюминию

Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность планами США ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Эти действия усилят тенденцию по ограничению импорта странами мира под предлогом усиления национальной безопасности, сообщает информационное агентство Reuters.

В МВФ полагают, что введение пошлин нанесет вред самой американской экономике. Руководство фонда призвало США к совместной работе с партнерами по снятию торговых барьеров и разрешению разногласий без использования экстренных мер и тарифов.

В четверг президент Дональд Трамп объявил о намерении ввести на будущей неделе импортные пошлины на сталь и алюминий с целью защиты внутреннего рынка. Планируется, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США. Это решение вызвало обвал на крупнейших мировых товарных рынках.