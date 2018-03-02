В энергетической сфере Украины фактически введено чрезвычайное положение и режим строжайшей экономии ресурсов, в первую очередь - газа. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

Так, во время традиционного "Часа вопросов к правительству" он рассказал, что до 7 марта - прогнозируемой даты окончания морозов - в стране введен "национальный план действий в энергетике по ограничению потребления природного газа". Все областные администрации уже сегодня были уведомлены о подробностях плана. В частности, в рамках этого плана властям на местах рекомендовано закрыть все детские сады и школы и поддерживать в них минимальную температуру.

"План действий, который начинается с сегодняшнего дня, 2 марта, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст нам возможность экономить порядка 15-20 миллионов кубометров газа в сутки", - пояснил министр. По оценкам Насалика, "проблематика будет до 5-6 марта, а потом мы продолжим работать согласно балансу".

Напомним, 1 марта российская сторона прекратила поставки газа Украине, поскольку для этого требуется дополнительное соглашение, предписываемое решением арбитражного суда в Стокгольме. В этой связи компания "Нафтогаз" призвала население ограничить потребление газа в ближайшие дни и самостоятельно снизить температуру в квартирах. К этой же просьбе присоединился и президент Порошенко: "Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях", - написал он в своем Facebook. Вероятно, население Украины отказалось прислушиваться к просьбам своего президента, в связи с чем потребление газа было ограничено правительством принудительно.