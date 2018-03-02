В Дагестане трех таможенников задержали за взятки

В Дагестане очередное коррупционное дело. Задержаны трое сотрудников таможни, которых подозревают в вымогательстве взяток. Об это сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на достоверный источник.

Задержание производили сотрудники спецслужб. По предварительным данным, все задержанные являются сотрудниками таможни, один из них - начальник отдела досмотра. Взятки они требовали с людей, пересекающих государственную границу.

Тем временем, в Дагестане задержаны члены правительства в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств.

В администрации Дербентского района начались обыски, под стражу попал глава района, подозреваемый в превышении должностных полномочий.