В Симферополе отец и муж погибших в лифте рассказал о трагедии

В Симферополе муж и отец и погибших в лифте женщины и ребенка рассказал журналистам подробности трагедии. По его словам, его жена отправилась на прогулку с 6-месячным сыном. Она позвонила из лифта и сказала, что их ребенок умер.

- Лифт зажал коляску и держался на ней, - сказал мужчина. - Сразу позвонили в МЧС, разрезали коляску, начали вытаскивать ребенка. Как только вытащили, лифт пошел вверх. А жена стояла в проеме. Кабиной ее затянула вверх и убила.

Мужчина уточнил, что с лифтом и раньше были проблемы.

- Лифт постоянно ломался, были проблемы с электроникой, - говорит он. - Домам около 25 лет, с тех пор никто оборудование не менял.

Известно, что семья живет на девятом этаже. В ней еще двое детей.

Прокуратура РК начала проверку обстоятельств трагедии.