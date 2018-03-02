Военные учения "Славянское братство-2018" пройдут в Новороссийске

В Новороссийске в июне нынешнего года пройдут военные учения "Славянское братство-2018", в которых примут участие российские, белорусские и сербские десантники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Учения "Славянское братство" проводятся уже четвертый год: сначала они состоялись в Сербии, потом в России, затем, в 2017 году - на белорусском полигоне "Брестский". Особенностью предстоящих учений, по словам военных, является то, что в них из солдат России, Белоруссии и Сербии формируются смешанные подразделения. В одном взводе или роте находятся военнослужащие сразу трех государств.

Сообщается, что всего российские военные планируют провести в этом году четыре учения с силами специальных операций Республики Беларусь. Всего же с иностранными коллегами из разных стран в 2018 году запланировано около сорока различных мероприятий, включая тренировки, боевые выходы и занятия по боевой подготовке.