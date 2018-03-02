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2 марта 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7509 (46)

Решение Верховного Суда

Опубликован 2 марта 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

Верховный суд разрешил адвокатам проносить в СИЗО электронику

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. признаны недействующими со дня вступления в законную силу решения суда пункт 77 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 295, пункт 17 приложения N 1 к данным Правилам в части, допускающей распространение положений этих пунктов на пронос и использование адвокатом (защитником) при свиданиях с осужденным фотоаппаратов, видео-, аудиотехники, электронных носителей и накопителей информации, средств мобильной связи и коммуникации либо комплектующих к ним, обеспечивающих их работу.

Решение суда вступило в законную силу 6 февраля 2018 г.