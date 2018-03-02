В России рухнули цены на самый дорогой iPhone 8

02.03.2018, 16:20 Текст: Антон Благовещенский

Российские продавцы мобильной электроники продолжают снижать цены на флагманский смартфон iPhone 8. За несколько месяцев с начала продаж 256-гигабайтная версия смартфона подешевела до психологической отметки в 60 тысяч рублей.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Об этом говорится в исследовании отечественной розницы, проведенном Hi-tech Mail.ru.

Таким образом, сейчас устройство можно купить примерно на 22 процента дешевле рекомендованной розничной цены.

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Отметим, что на российском рынке дешевеют и другие модели смартфонов, включая конкурирующие Galaxy S8/S8+. Накануне презентации новых флагманов они упали в цене более чем на 15 процентов.

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