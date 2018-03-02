В России стартовали продажи маленького кроссовера Jaguar E-Pace

Российские продажи младшего в модельном ряду Jaguar кроссовера E-Pace начались.

На российском рынке компактный SUV будет представлен с пятью двигателями - двумя бензиновыми и тремя дизельными. Моторы на тяжелом топливе имеют мощность 150, 180 и 240 л.с. соответственно. Бензиновые - 249 и 300 л. с.

Базовый Jaguar E-Pace со 150-сильным дизельным мотором (разгон до 100 км/ч на этой машине занимает 10,5 секунды) стоит от 2 миллионов 544 тысяч рублей, а топовый кроссовер в комплектации R-Dynamic HSE с 300-сильным бензиновым агрегатом, разгоняющийся до 100 км/ч за 6,4 секунды, обойдется в 3 миллиона 923 тысячи рублей.

Все версии кроссовера - полноприводные.