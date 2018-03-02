Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в Москве и Подмосковье 10:09
Новый Volkswagen Touareg рассекретили на видео 01.03.2018
Пробки в Москве достигли 8 баллов 01.03.2018
Mercedes-Benz объявил российские цены на свой первый пикап 01.03.2018
02.03.2018 15:55
Рубрика: Легковые авто

В России стартовали продажи маленького кроссовера Jaguar E-Pace

Текст: Виктор Смеюха

Российские продажи младшего в модельном ряду Jaguar кроссовера E-Pace начались.

На российском рынке компактный SUV будет представлен с пятью двигателями - двумя бензиновыми и тремя дизельными. Моторы на тяжелом топливе имеют мощность 150, 180 и 240 л.с. соответственно. Бензиновые - 249 и 300 л. с.

Фото: Пресс-служба Jaguar
Тест-драйв Jaguar XJ: 300 "лошадей" и утонченные кошачьи формы

Базовый Jaguar E-Pace со 150-сильным дизельным мотором (разгон до 100 км/ч на этой машине занимает 10,5 секунды) стоит от 2 миллионов 544 тысяч рублей, а топовый кроссовер в комплектации R-Dynamic HSE с 300-сильным бензиновым агрегатом, разгоняющийся до 100 км/ч за 6,4 секунды, обойдется в 3 миллиона 923 тысячи рублей.

Все версии кроссовера - полноприводные.

#продажи #Jaguar #кроссоверы