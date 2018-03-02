В Техасе рядом со школой поймали подростка с винтовкой

В американском городе Раулит рядом со школой задержали подростка с винтовкой, боеприпасами, маской и наркотиками.

Полицейские обратили внимание на 17-летнего жителя Техаса, когда он находился в автомобиле на парковке рядом с учебным заведением. ТАСС отмечает, что в тот день в школе проходили два спортивных чемпионата.

В полиции подчеркнули, что пока нет однозначных доказательств того, что арестованный намеревался совершить преступление. Но следователи, занимающиеся данным делом, уже выявили некие "тревожные сигналы", касающиеся задержанного. По данным СМИ, его зовут Диего Хорта.

Напомним, 14 февраля в городе Паркленд 19-летний местный житель Николас Круз пришел в школу с винтовкой и расстрелял 17 человек.