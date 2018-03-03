Каррера: Я доволен, как усилился "Спартак" перед возобновлением РФПЛ

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера пообщался с журналистами в преддверии дерби с "Локомотивом" в рамках 21-го тура РФПЛ. Специалист рассказал о значимости предстоящей игры, о том, помешала ли подготовке отмена матча с "Крыльями Советов", а также о новичках "красно-белых".

Итальянский тренер начал пресс-конференцию с обращения к представителям СМИ. Он призвал журналистов не искажать информацию и не распространять слухи. Каррера, в частности, упомянул появившуюся в прессе новость о его конфликте с Денисом Глушаковым и Фернандо.

"Мне кажется, такие слухи распускают те, кто хочет подорвать "Спартак" изнутри, - подчеркнул Массимо. - Пожалуйста, если вы хотите узнать правдивую информацию, спрашивайте у меня". Пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг добавил, что Каррера нарушил традицию и ввел правило устраивать пресс-конференции даже перед гостевыми матчами. Потому как минимум раз в неделю журналисты могут спросить спартаковского алленаторе обо всем интересующем.

Массимо, в тренировке перед матчем не принимали участие Зе Луиш, Сердар Таски и Сальваторе Боккетти. Они не сыграют с "Локомотивом"?

Массимо Каррера: У Зе та же проблема, которая была какое-то время назад. Таски продолжает лечение, а Боккетти на тренировке почувствовал легкую боль, и мы решили не рисковать.

Насколько несостоявшийся матч Кубка России в Самаре помешал подготовке к возобновлению чемпионата?

Массимо Каррера: Мы готовились к Самаре по плану. И хотя мы не сыграли, эта подготовка пригодится нам в дальнейшем.

Президент "Локомотива" Илья Геркус сказал, что "железнодорожники" и "Спартак" сейчас в разных весовых категориях. Насколько справедливо это замечание?

Массимо Каррера: У нас разное количество очков. На данный момент они доказали, что лидируют по праву. Но они в той же категории, что и мы, и "Зенит", и ЦСКА - не просто так они первые в таблице.

"Спартак" по созданию голевых моментов находится на первом месте среди команд РФПЛ. При этом процент реализации - в районе седьмого-восьмого места. Почему?

Массимо Каррера: Надо забивать. Проблемы здесь нет: есть некоторые матчи, где у тебя есть два шанса, а ты забиваешь три, а есть матчи, где оказывается 20 возможностей, но ты не забиваешь вовсе. Если бы каждый тренер знал, как и почему… Я считаю, что важно иметь возможности забить.

В первом круге "Спартак" проиграл "Локомотиву" 3:4 - в чем соперник тогда вас превзошел?

Массимо Каррера: По большому счету, тот матч решила красная карточка Самедова. Ведь в первом тайме мы играли 11 на 11 и вели 2:0. "Локо" показал себя сильной командой, забил нам четыре мяча, играл в свой футбол.

Вы знаете, что есть еще и хоккейный "Спартак"? Следите за ним?

Массимо Каррера: Да, конечно, я об этом знаю, но мне нужно следить за футболом. Я знаю, что "Спартак" недавно победил (вышел в плей-офф КХЛ - прим. "РГ") - также как и знаю, что сборная России победила на Олимпиаде.

Защитник Никола Максимович должен был дебютировать в кубковом матче с "Крыльями". Ждать ли его на поле против "Локомотива"?

Массимо Каррера: Да, конечно. У меня ведь осталось всего два центральных защитника.

Определились с вратарем на матч?

Массимо Каррера: Определился. Приходите на игру и узнаете, кто это будет.

"Спартак" лучше всех усилился в это трансферное окно - довольны ли вы этим?

Массимо Каррера: Безусловно, мы усилились, но лучше ли, чем другие - не могу сказать. Надо спрашивать у других тренеров. Но, помимо новичков, мы привлекаем еще и интересных футболистов из молодежной команды. Поэтому я доволен.