Госавтоинспекция будет пересчитывать количество учеников автошкол. А в случае выявления нарушений, действие заключения, которое выдает ГИБДД, будет приостановлено, а то его и вовсе аннулируют. Проекты приказов МВД о порядке выдаче заключений на соответствие учебно-материальной базы автошкол, а также на соответствие учебных программ, размещены для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru.

В этих документах предусмотрена возможность приостановления действия заключений, а также и их аннулирование с уведомлением лицензионных органов. Напомним, что готовить водителей могут автошколы у которых не только есть лицензия. У них также должно быть заключение ГИБДД о соответствии программ подготовки примерным профессиональным программам, утвержденным министерством образования. А также заключение о соответствии учебно-материальной базы этим программам.

Но до сих пор некоторые ушлые автошколы, чтобы получить эти заключения, арендовали соответствующие классы, площадки, автомобили в нужном количестве, а получив заключение со всем этим расставались. Ведь до сих пор не было предусмотрено порядка приостановления или аннулирования этих документов. А значит запретить таким школам работать никто не мог.

Понятно, что количество учеников, которых может обучить автошкола зависит и от классов, от количества машин и инструкторов. В проекте приказа МВД даже приводится формула расчета максимально возможного количества кандидатов в водители, которые может подготовить автошкола за год. Если заявленное самой школой количество обучаемых больше, чем выходит по формуле, то ГИБДД даст заключение только на то количество, которое получается по формуле. Если автошкола направит на сдачу экзаменов большее количество учеников, это будет поводом для приостановления действия заключения и уведомления об этом лицензирующего органа. Делается это для того, чтобы не допустить торговлю свидетельствами о получении профессии водитель. А также обязать недобросовестные автошколы выдавать полное количество часов, предусмотренное примерными программами.

Также для заключений устанавливается срок действия. Если у ранее выданных заключений срок действия не указан, они считаются действительными в течение пяти лет с момента вступления в силу нового приказа. комментарий Татьяна Шутылева, президент Межрегиональной ассоциации автошкол Профессиональное сообщество остро нуждается в скорейшем введении в действие данных приказов, поскольку их отсутствие порождает вольные трактовки требований на местах. Те нормы, которые заложены в приказе по выдаче заключений, должны стать мощнейшим стимулом наведения порядка в системе подготовке водителей транспортных средств, когда обучать с нарушениями станет практически невозможно. Поставлен серьезный заслон несанкционированному открытию теневых классов, превышению лимита обучающихся недобросовестными организациями, работе без лицензий. Во всех перечисленных случаях заключение ГИБДД будет просто аннулировано, а информация об этом незамедлительно, в течение одного дня появится на сайте Госавтоинспекции.

А вот для добросовестных организаций, соблюдающих требования, напротив, предусмотрено смягчение некоторых процедур. Если сейчас при каждом изменении в материальной базе в автошколе проходит полная проверка ГИБДД, то теперь при продлении действия договоров на классы или площадки, увеличении количества мастеров, обследование проводиться не будет, все будет оформляться в документарном виде.