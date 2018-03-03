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Рубрика: Власть

Минобороны: Попытки США окольцевать РФ своими объектами ПРО – пустая затея

Текст: Юрий Гаврилов
Военное ведомство России обнародовало данные, которые объясняют, почему нашей стране для обеспечения собственной безопасности пришлось разрабатывать новые виды стратегического вооружения, в том числе ракеты с гиперзвуковой скоростью полета. Именно о таком суперсовременном арсенале рассказал президент РФ в Послании Федеральному собранию.
Фото: Вадим Гришанкин/ РИА Новости Фото: Вадим Гришанкин/ РИА Новости
Фото: Вадим Гришанкин/ РИА Новости

- Со стороны Соединенных Штатов идет большая работа по развертыванию глобальной системы ПРО вокруг территории России. В частности, противоракеты уже развернуты на Аляске, в странах Балтии, в Румынии. Завершается развертывание в Польше. В будущем американские системы ПРО будут развернуты в Корее и Японии, - заявил в эфире телеканала "Вести 24" замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Он уточнил, что в результате таких действий наша страна окажется в окружении более чем 400 американских антиракет, что "значительно снизит потенциал ядерного сдерживания Российской Федерации". Замминистра обороны подчеркнул, что Москва приглашала Вашингтон к политическому диалогу по поводу ракет и ПРО, однако эти предложения были проигнорированы. Путь к диалогу не закрыт и сейчас. Тем более, что новые разработки наших ученых и конструкторов фактически сводят на нет все противоракетные планы Пентагона, а выстраиваемый американцами у границ России "зонтик" ПРО, по выражению министра обороны РФ Сергея Шойгу, получается "дырявый".

В прошлом году на конференции в Женеве из уст представителя российского Генштаба прозвучали такие данные. На март 2017 года США имели около 30 ракет-перехватчиков GBI, 130 противоракет SM-3, 150 противоракет комплексов ТНААD, развернутых на территории США, а также в составе Европейского и Азиатско-Тихоокеанского региональных сегментов ПРО. Определенное число противоракет имелось на кораблях союзников Соединенных Штатов. К 2022 году, как заявляют в Вашингтоне, количество противоракет системы ПРО должно составить более тысячи единиц, а в перспективе превысить число боевых блоков на российских межконтинентальных баллистических ракетах и баллистических ракетах подводных лодок.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО", - сделали вывод в нашем Генштабе.

Сейчас, с появлением в российском арсенале новейшего, в том числе гиперзвукового оружия и ударных систем с ядерными энергетическими установками, политика давления на нашу страну, окольцовывания ее противоракетами выглядит, по меньшей мере, неэффективной. Взять, к примеру, тот же комплекс ТНААD. Максимальная скорость, которую может достигнуть его ракета, - 2800 м/сек. У ракеты-перехватчика SM-3 она не более 2700 м/сек. А у нашего авиационного ракетного комплекса "Кинжал", который уже несет опытное боевое дежурство в Южном военном округе, данный показатель - 10 "махов", то есть более 3340 метров в секунду. Ракету, летящую на такой громадной скорости, да еще маневрирующую на всех участках траектории, ни один американский перехватчик просто не догонит.

Фото: Россия 24/youtube.com
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Так стоит ли Вашингтону в подобных условиях продолжать мериться мускулами с Москвой и провоцировать новую гонку вооружений? Эксперты "РГ" уверены: в любом случае это ни к чему хорошему не приведет. Гораздо более выгодным для США, по их мнению, выглядит другой путь - путь переговоров с Россией о снижение градуса противостояния двух держав.

Между тем

По сообщению РИА Новости, в России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, как для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных аппаратов океанской многоцелевой системы. Эти технологии разработаны и реализованы сегодня только Россией.

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Источник: Более 400 ракет, которые планируют развернуть США, не имеют военного значения
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