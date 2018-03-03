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03.03.2018 13:01
Рубрика: В мире

"Нафтогаз": Украина за сутки сократила потребление газа на 14 процентов

Текст: Станислав Хамдохов

Украина за прошедшие сутки сократила потребление газа примерно на 25 миллионов кубов, или на 14 процентов, по сравнению с 1 марта. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев поблагодарил всех украинцев, которые "с поразительной готовностью откликнулись на наш призыв снизить температуру отопления на один градус". Чиновник призывал граждан Украины продолжить акцию по экономии газа в стране до 6 марта.

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Напомним, 1 марта "Газпром", получивший от "Нафтогаза" предоплату за поставки российского газа в марте, вернул обратно всю сумму, так как стороны не согласовали обязательное дополнительное соглашение к действующему контракту. Позднее предправления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания немедленно начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" через суд.

Причиной такого решения стал вердикт Стокгольмского арбитража, вынесенный 28 февраля в части спора компаний об условиях транзита газа через Украину. Так, суд обязал "Газпром" выплатить 2,56 миллиарда долларов "Нафтогазу" за недопоставку транзитных объемов, прописанных в договоре между компаниями. "Газпром" с решением суда не согласился.

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