Определен порядок введения ограничений на поставки молока из Беларуси

Ограничения на поставки молочной продукции из Беларуси будут введены с 18:00 часов 6 марта 2018 года в отношении конкретных предприятий, включенных в список.

"Список будет", - пояснила "Российской газете" официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. Она уточнила, что список белорусских предприятий, в отношении которых вводятся временные ограничения на поставку продукции в Россию, будет своевременно опубликован.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский рынок ожидает разъяснений от ведомства, поскольку вводить ограничения на поставки продукции возможно в отношении конкретных мероприятий.

При этом со 2 марта Россельхознадзор уже ввел ограничения в отношении предприятия ОАО "Молоко". Таким образом, с 6 марта под ограничения должны попасть другие предприятия, которые пока имеют право поставлять свою продукцию, пояснили в ведомстве.

Кроме того, как заявили в Россельхознадзоре, ведомство рассмотрит вопрос о возможности запрета на импорт в Россию сухого молока из Киргизии с учетом неоднократных попыток ввоза молочной продукции с территории этой страны с нарушением российского законодательства. Внутреннее совещание в Россельхознадзоре на эту тему будет проведено в понедельник 5 марта.