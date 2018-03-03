Подозреваемая по делу о торговле людьми арестована на два месяца

Столичный суд решил арестовать одну из подозреваемых по уголовному делу о торговле людьми. Имя этой женщины в Следственном комитете на транспорте по-прежнему не называют.

Как стало известно корреспонденту "РГ" из своих источников, обе женщины, которых подозревают в преступлении, не москвички, но давно проживают в столице. Из тех же источников стало известно, что девушку, которую арестованные продали, должна была отправлена в Турцию, если бы правоохранители не успели пресечь незаконную сделку.

Напомним, что СК на транспорте возбудил уголовное дело о торговле людьми. По версии следователей, 1 марта за полтора миллиона рублей две гражданки попытались в столичном аэропорту продать в сексуальное рабство девушку 1999 года рождения, но им помешали следователи и сотрудники уголовного розыска. Дамы нашли покупателя в интернете и предложили "живой товар". Сделка не удалась не по их вине.