Водителей Москвы и области попросили воздержаться от поездок за рулем

Столичный департамент транспорта и областное министерство транспорта разослали предупреждение об ухудшении погоды и дорожных условий наступающей ночью и завтрашним днем.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы, по данным Гидрометцентра, в столице ожидаются сильный снег, метель, ветер с порывами до 15 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов, что может привести к росту ДТП.

В ведомстве напомнили о том, что весь общественный транспорт, в том числе и пригородные электрички, полностью готовы к работе в сложных погодных условиях и готовы принять пассажиров. При невозможности отказаться от поездок, водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, не совершать резких маневров, держать дистанцию.