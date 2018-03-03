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03.03.2018 11:17
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Азове нашли амулет из человеческого черепа

Текст: Николай Грищенко
Фото: Азовский музей-заповедник Фото: Азовский музей-заповедник
Фото: Азовский музей-заповедник

Ученые Азовского музея-заповедника идентифицировали найденную ранее костяную пластину как амулет-оберег, изготовленный из человеческого черепа. Прежде считалось, что археологи обнаружили при раскопках бирку для маркировки какого-либо средневекового товара.

Фото: MOHAMED ABD EL GHANY/ Reuters
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- Для того, чтобы правильно интерпретировать археологические находки, требуется немало усилий ученых. Такой озадачивающей вещью стала большая треугольной формы костяная пластина с зашлифованными краями. Первоначально ее считали биркой для подвешивания к товару. Однако оказалось, что данный амулет сделан из человеческого черепа, - рассказала антрополог, кандидат биологических наук Елена Батиева.

В подвеске сделано специальное отверстие, чтобы в него можно было продеть тесьму и надеть на шею. Края зачищены, но поверхность кости не обработана. По мнению антрополога, находка должна была защищать своего владельца от различных болезней, в том числе эпилепсии.

Теперь ученым предстоит с помощью радиоуглеродного анализа установить возраст амулета-оберега.

Кстати

В 2016 году группа ученых из России и Германии, исследовав 13 черепов с отверстиями древних жителей Ростовской области, Ставрополья и Кабардино-Балкарии, смогла раскрыть технологию хирургов бронзового века.

Фото: NOS / Matthijs Holtrop
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Исследователи выяснили, что отверстия в черепах - это не последствия болезни или травмы от оружия. Ученые обнаружили следы заживления после трепанации на 11 черепах, а это значит, что операция проводилась при жизни. Только в двух случаях рана на голове не затянулась, и это значит, что трепанация не удалась или проводилась на умершем человеке.

Немецкие и российские антропологи полагают, что древние хирурги проводили трепанацию черепа в ритуальных целях.

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