Россия и Китай договорились о совместном освоении Луны

"Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) договорились о сотрудничестве в исследовании Луны и дальнего космоса. Соглашение о намерениях подписано на проходящем в Токио международном форуме по освоению космоса ISEF, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.

Документом предусмотрена возможность взаимодействия РФ и КНР в запланированном на 2022 год запуске российского орбитального аппарата "Луна-Ресурс 1" и китайской миссии посадки на южном полюсе Луны в 2023 году.

Соглашение подписали гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров и заместитель главы КНКА У Яньхуа. Они также договорились о создании совместного российско-китайского Центра данных по лунным проектам и дальнему космосу, выразив готовность при необходимости привлекать к работам научные организации и промышленные предприятия РФ и КНР.

В ноябре 2017 года "Роскосмос" и КНКА утвердили программу сотрудничества в космической отрасли на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество по данным дистанционного зондирования Земли, мониторинг космического мусора.

Автоматическая орбитальная станция "Луна-Ресурс 1" (Луна-26) - компонент российской лунной программы.

Аппарат стоимостью дочти два миллиарда рублей планируется изготовить к 2020 году и два года спустя отправить на лунную орбиту высотой 200 километров. Станция будет принимать данные с посадочного аппарата "Луна-25" и проводить дистанционные исследования спутника нашей планеты.