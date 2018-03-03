Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
03.03.2018,  
21:02
Текст: Руслан Мельников

Россия завершила испытание ядерной энергоустановки для ракет

Российские разработчики уже завершили испытания малогабаритной ядерной энергоустановки, которую можно применять для крылатых ракет неограниченной дальности и подводных океанских аппаратов, действующих в автономном режиме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. Причем, по словам собеседника агентства, подобные разработки реализованы сейчас только в России.

Он также рассказал, что Западу уже посылались сигналы о невозможности нейтрализовать системами ПРО российский стратегический потенциал. Так, например, утечка информации о создании в России автономных подводных аппаратов неограниченной дальности была сделана специально еще несколько лет назад, чтобы простимулировать процесс обсуждения условий, необходимых для обеспечения глобальной безопасности.

Фото: Россия 24/youtube.com
Главком РВСН раскрыл уникальные возможности комплекса "Авангард"

Однако эти сигналы замечены не были, что свидетельствует о большом просчете. В результате Запад, уповавший на свое лидерство, оказался "в положении догоняющих". И такая ситуация отразится на налогоплательщиках западных стран.

Также отмечается, что Россия не выходила из ключевых договоров по взаимному стратегическому сдерживанию с 1970-х годов. Кроме того, собеседник агентства подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил западным партнерам не втягиваться в новую гонку вооружений, а постараться вместе сберечь мир.

Напомним, в президентском послании, озвученном 1 марта, говорилось о новых военных разработках России. В частности, упоминались подводный межконтинентальный беспилотный аппарат и крылатая ракета неограниченной дальности, оснащенная ядерным двигателем.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В США признали победу России в Сирии 03.03.2018
Жители России придумали имя новой ракете с ядерным двигателем 02.03.2018
Главком ВМФ рассказал о подводной ядерной ракете 01.03.2018
ракеты
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Видео: Лучшие снайперы РФ и Беларуси посоревновались в меткости 03.03.2018
Главком ВКС России раскрыл секрет гиперзвуковой ракеты "Кинжал" 01.03.2018
Российские стратегические силы получат новые ракеты 01.03.2018