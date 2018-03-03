Россия завершила испытание ядерной энергоустановки для ракет

Российские разработчики уже завершили испытания малогабаритной ядерной энергоустановки, которую можно применять для крылатых ракет неограниченной дальности и подводных океанских аппаратов, действующих в автономном режиме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. Причем, по словам собеседника агентства, подобные разработки реализованы сейчас только в России.

Он также рассказал, что Западу уже посылались сигналы о невозможности нейтрализовать системами ПРО российский стратегический потенциал. Так, например, утечка информации о создании в России автономных подводных аппаратов неограниченной дальности была сделана специально еще несколько лет назад, чтобы простимулировать процесс обсуждения условий, необходимых для обеспечения глобальной безопасности.

Однако эти сигналы замечены не были, что свидетельствует о большом просчете. В результате Запад, уповавший на свое лидерство, оказался "в положении догоняющих". И такая ситуация отразится на налогоплательщиках западных стран.

Также отмечается, что Россия не выходила из ключевых договоров по взаимному стратегическому сдерживанию с 1970-х годов. Кроме того, собеседник агентства подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил западным партнерам не втягиваться в новую гонку вооружений, а постараться вместе сберечь мир.

Напомним, в президентском послании, озвученном 1 марта, говорилось о новых военных разработках России. В частности, упоминались подводный межконтинентальный беспилотный аппарат и крылатая ракета неограниченной дальности, оснащенная ядерным двигателем.