Стало известно, почему обычный стресс может перерасти в депрессию

Специалисты из Научно-исследовательского института Скриппса (США) обнаружили, что люди с чрезмерно развитым рецептором GPR158 более восприимчивы к депрессии, развивающейся вследствие стресса, передает Eurekalert со ссылкой на статью в журнале eLife.

В научной среде GPR158 получил прозвище "рецептор-сирота", так как специалисты долгое время не могли установить, с чем он взаимодействует и как. Чтобы лучше понять роль загадочного рецептора, было изучено поведение мышей (как самок, так и самцов) с GPR158 и без них.

Тесты показали, что у грызунов, испытывающих повышенное влияние GPR158, стабильно проявляются признаки депрессии вследствие затяжного стресса. А вот подавление действия этого рецептора наоборот сделало подопытных животных более стойкими к депрессивным проявлениям и даже снизило уровень стресса.

Пытаясь понять, почему GPR158 оказывает такое влияние на мозг, специалисты выяснили, что рецептор воздействует на ключевые сигнальные пути, связанные с регуляцией настроения в префронтальной коре.

Выводы ученых объясняют наблюдения врачей, согласно которым многие люди всегда остаются устойчивыми к депрессии и относительно легко справляются со стрессами. Категорию счастливчиков защищает их же генетика и экспрессия генов, пояснили специалисты.

- Следующий наш шаг - выработка препарата, который поможет нацелиться на рецептор GPR158 и создать высокоэффективный препарат для лечения депрессии, - говорит сопредседатель Департамента неврологии Научно-исследовательского института Скриппса и старший автор нового исследования Кирилл Мартемьянов.