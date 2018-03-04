"Российская газета" представляет весенний топ-10 самых дешевых новых автомобилей, которые продаются в нашей стране.

Топ-10 по-прежнему возглавляет самый популярный отечественный седан (по крайней мере, если опираться на данные прошлого года) Lada Granta. Этот автомобиль в комплектации Standard с 8-клапанным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 87 л.с. и механической 5-ступенчатой коробкой передач стоит 399 900 рублей. Правда, список опций соответствующий: системы торможения ABS + BAS + EBD, дневные ходовые огни, 12-вольтовая розетка, подушка безопасности водителя и аудиоподготовка.

Второе место - у другого тольяттинского седана, Lada Priora, который в сопоставимой по характеристикам комплектации продается по цене от 414 900 рублей. Третье - у лифтбека Lada Granta, доступного в начальной версии за 424 900. В топ-5 также входят компактный хэтчбек с автоматической коробкой передач Ravon R2 (от 439 000) и седан Datsun on-DO (от 444 000 за авто 2017 г.в.).

Далее в списке идет седан Ravon Nexia с полуторалитровым мотором и механической коробкой передач (449 000 рублей), хэтчбек Lada Kalina (450 600), китайский седан Brilliance H230 (459 900), Lada Kalina в кузове универсал (465 200) и внедорожник Lada 4x4 (483 900).

Таким образом в сравнении с предыдущим рейтингом, который мы публиковали в начале года, в топ-10 произошло только одно изменение: в список вошла шестая отечественная модель, которая заменила подорожавший седан Renault Logan.

Рядом с первой десяткой сейчас ситуация такова: седан FAW Oley, которые стоят от 491 000 рублей, седаны Ravon R4, Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero (последние два с ПТС 2017 г.в.) - с одинаковым ценником в 499 000. Все остальные автомобили продаются дороже полумиллиона рублей.

Отметим, что, по данным агентства "Автостат", рост цен на авторынке, который был заметен в январе, продолжился и в феврале. В период с 16 января по 15 февраля ценники переписали 27 брендов, а с 16 по 28 февраля - 10.

Кстати

"РГ" составляет рейтинги самых доступных автомобилей России с октября 2015 года. Мы используем данные официальных прайс-листов и учитываем лишь прямые скидки производителей.